Isobel in lacrime ad Amici, il regalo di Maria De Filippi non passa inosservato: performance nel viale dei ricordi con la famiglia

di Redazione Web

Isobel è scoppiata in lacrime dopo la sua esibizione nell'ultima puntata di Amici, andata in onda ieri sabato 22 aprile. L'allieva della squadra di Alessandra Celentano ha sfidato la cantante Angelina nello scontro decisivo per l'ultima manche.

Una performace, quella di Isobel, che ha incantato il pubblico e i telespettatori. Finita l'esibizione, infatti, la ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime per la troppa emozione.

Amici 22, Ramon eliminato con sorpresa. I social contro Cricca: «Non ce ne liberiamo più»

Amici 2022, Wax è figlio d'arte: il fratello è un cantante, la mamma una famosa artista. Ma è giallo sul nome

Amici 22, Alessandra Celentano contro Maddalena «Bisogna avere uno stile», Malgioglio concorda

Isobel in lacrime ad Amici

Isobel è una delle allieve più amate dell'attuale edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.



Prima di cominciare con l'esibizione, tuttavia, Maria De Filippi ha fatto un regalo a sorpresa alla ballerina Isobel. Giocando con la scenografia, infatti, la conduttrice ha creato un'enorme viale dei ricordi per Isobel: un album di fotografie con le immagini della sua famiglia, a cui la ragazza è molto legata, ma che a causa della distanza non vede da diverso tempo perché i genitori vivono in Australia, paese d'origine di Isobel.

Il voto dei giudici

L'esibizione è stata apprezzata anche dai giudici, motivo per il quale Isobel è stata premiata vincendo la manche contro Angelina. Punto finale, dunque, per la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

isobel che passa da una bomba sexy a farmi piangere tutte le mie lacrime pic.twitter.com/0N48XPKrUB — 🦋A🐯I (@V_i_r_g_0_) April 22, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA