Holden, chi è il secondo eliminato di Amici 23: età, il padre Paolo Carta (marito della Pausini), il percorso nel programma, vita privata

Joseph Carta, conosciuto artisticamente come Holden, è uno dei 6 finalisti dell’edizione 23 di Amici, insieme a Marisol, Dustin, Petit, Mida e Sarah. Holden, figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini, ha intrapreso un percorso musicale significativo al fianco di Rudy Zerbi, che ha sempre creduto nelle sue qualità artistiche nonostante i frequenti scontri.

Chi è Holden (e perché ha scelto questo nome d'arte)

Nato nel 2000, Joseph Carta è un cantautore, rapper e producer italiano di 23 anni. Fin da giovanissimo ha sviluppato una passione per la musica Pop/EDM, esibendosi nelle discoteche romane. Il suo pseudonimo, Holden, è un omaggio al protagonista del celebre romanzo di J. D. Salinger, "Il giovane Holden", un vero e proprio bestseller. Joseph si identifica profondamente con il personaggio di Holden Caulfield, condividendo il suo senso di ribellione e angoscia nei confronti del mondo circostante.

I successi già ottenuti

Holden non è nuovo alla scena musicale italiana. Il suo esordio discografico risale al 2019 con l’EP intitolato proprio "Holden". Il successo arriva nel 2021 con il singolo "Na Na Na", che ottiene la certificazione di Platino e accumula oltre 47 milioni di visualizzazioni su Spotify. Altri brani di successo includono "Cadiamo Insieme" (18 milioni di stream) e "Barriere". Il suo primo album, "Prologo", è stato pubblicato nel 2021, seguito da vari singoli come "Farmi a pezzi" nel 2022.

Il percorso di Holden ad Amici

Entrato ad Amici 23 a settembre, Holden ha avuto un rapporto complesso con il suo insegnante Rudy Zerbi. Sebbene i suoi brani abbiano riscosso da subito grande successo, la mancanza di disciplina di Holden ha spesso creato tensioni. Dalla sospensione della maglia per disorganizzazione alle frequenti critiche per il suo impegno, il percorso di Holden è stato segnato da alti e bassi. Tuttavia, la sua determinazione e il talento gli hanno permesso di superare le difficoltà, ottenendo l’accesso al Serale e raggiungendo la Finale. Durante la sua partecipazione ad Amici, Holden ha pubblicato quattro singoli di successo: "Dimmi che non è un addio", che ha ottenuto il disco d’oro, "Nuvola", che ha superato 12 milioni di stream su Spotify, "Solo Stanotte" e "Randagi".

Vita privata

Della vita privata di Holden si sa poco. È noto che ha avuto una relazione con la tiktoker Cecilia Cantarano, finita con accuse reciproche di tradimento e storie al veleno sui social.

Il padre e Laura Pausini

Joseph è il terzo figlio che Paolo Carta ha avuto con Rebecca Galli (ha due fratelli, Jader e Jacopo).

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA