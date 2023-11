Heather Parisi senza freni su Amici di Maria De Filippi: «Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce»

di Redazione web

Heather Parisi è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici. «Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce», ha detto la showgirl in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.

Heather Parisi su Maria De Filippi

Vago il commento su Maria De Filippi. Heather ha detto: «Non mi diceva nulla ma gli autori, l'ambiente: si capiva che non andava.

Heather Parisi è stata in passato giudice durante il serale di Amici. Lì si è fatta notare per la sincerità. Ha sempre detto la sua opinione senza freni e trovando, spesso, lo scontro con altri insegnanti, come ad esempio Alessandra Celentano.

