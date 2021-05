Giulia Stabile, gli haters dopo Amici 20. Il messaggio su Instagram: «A tutti quelli che mi criticano…»

Giulia Stabile ha vinto Amici 2021 ma sul social continuano a non mancare gli haters. Molte critiche a cui la ballerina Giulia Stabile ha deciso di rispondere direttamente dal suo account Instagram, con un messaggio chiaro: “Meno cattiveria e più lavoro – ha scritto nelle stories - non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni”

Amici 20, Giulia Stabile contro gli hater

Giulia Stabile, dopo aver vinto Amici 20 battendo in finale il fidanzato Sangiovanni, continua ricevere critiche sul social dagli haters. La ballerina ha deciso di rispondere direttamente dal su account Instagram: “Per tutte quelle persone che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro – ha fatto sapere nelle stories - sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo, i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici…”.

Scriverle parole d’odio è solo una perdita di tempo: “Meno cattiveria e più lavoro- continua Giulia Stabile - non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il “mazzo” e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più”.

