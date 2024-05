Giulia Pauselli sulla vittoria di Sarah: «Non ci avrei mai scommesso, il mio preferito era Dustin. Ora una pausa dai talent»

di Cristina Siciliano

Giulia Pauselli, ballerina e mamma di Romeo, nato dall'amore con il collega ballerino Marcello Sacchetta, ha ammesso di non aspettarsi la vittoria della cantante Sarah Toscano ad Amici. La ballerina professionista del talent condotto da Maria De Filippi ha svelato il nome del «suo allievo preferito» durante quest'ultima edizione. «Amici è una missione - ha sottolineato la ballerina -. Per me è più importante il lavoro quotidiano con i ragazzi».

Le parole di Giulia Pauselli

«Su Sarah vincitrice non ci avrei mai scommesso, come molti - ha sottolineato Giulia Pauselli a Casa Sdl -. Lei ha fatto un percorso che rappresenta l'essenza del programma, sono stata felice per lei. Ovviamente essendo di parte avrei tifato la categoria ballo, Dustin era il mio preferito, senza togliere nulla a Marisol che è un talento pazzesco, ma con Dustin abbiamo legato subito.

La professionista di Amici ha aggiunto: «In questo periodo ho bisogno di detox dal talent. Non abbiamo orari, sono nove mesi intensi e ho avuto un anno complicato, avendo famiglia devi cercare di mantenere gli equilibri saldi. Quindi non so se riuscirò a fare di nuovo nove mesi tutti insieme, vediamo».

L'operazione

Giulia Pauselli nei giorni scorsi si è sottoposta all'operazione per aumentare il seno. La ballerina ha apprezzato particolarmente il suo cambiamento estetico e non lo nasconde. «Prima mi dicevano che sembravo un uomo ma la scelta di rifarmi il seno è stata per me - ha spiegato -. L'ho fatto per amore verso me stessa. Dopo l'allattamento avevo il bisogno di sentirmi ancora bella. Oggi porto la fascia e posso fare pochi movimenti, infatti abbiamo spiegato a mio figlio Romeo "che ho la bua" e non lo posso prendere in braccio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA