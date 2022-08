Amici, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta genitori. La dolce dedica a Romeo: «Emozione indescrivibile»

di Federica Portoghese

Tanti auguri a Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli per la nascita del loro primo figlio. A darne l'annuncio sono stati proprio i neo genitori su Instagram che con un dolce post hanno dato il benvenuto al mondo al piccolo Romeo: «D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. ( Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile».

Giulia e Marcello, la coppia nata ad Amici

La celebre ballerina professionista di Amici ha partorito questa mattina all’Ospedale Gemelli di Roma. Marcello e Giulia si sono conosciuti nel talent di Maria De Filippi, entrambi ballerini professionisti. La Pauselli era entrata nella scuola come allieva e aveva avuto una storia anche con Stefano De Martino, poi è nata la relazione con Sacchetta con cui fa coppia fissa da 9 anni. È proprio nel palco di Amici che hanno condiviso con i fan di aspettare il loro primo figlio con grande emozione, ora il sogno di essere genitori è diventato realtà. Seguitissimi e amati sui social, sono stati tantissimi i messaggi di auguri e cogratulazioni per Giulia e Marcello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA