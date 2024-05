Amici, chi ha vinto la finale: ecco il nome secondo l'Intelligenza Artificiale. La risposta è stupefacente (a dir poco)

Manca sempre meno alla finale di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 sabato 18 maggio in prima serata. Sono altissime le speculazioni sul prossimo vincitore e in fan più accaniti, che non riescono ad aspettare l'ultima puntata, hanno provato a chiedere all'Intelligenza Artificiale (IA) chi potrebbe vincere.

Ecco cosa ha detto l'IA

Sui social circolano le ipotesi più varie, sebbene tra i più amati e candidati alla vittoria finale sembrerebbe esserci Sarah Toscano. Qualcuno, però, ha pensato di chiedere informazioni all'Intelligenza Artificiale, chiedendo una previsione su chi possa essere il fortunato vincitore della scuola mariana. Il risultato è assolutamente stupefacente. Curiosi di scoprire chi trionferà ad Amici? Non ci resta che svelare insieme qual è il nome che secondo l'AI svetterà sopra tutti gli altri. Un solo spoiler: non è Sarah Toscano!

