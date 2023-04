Federica Carta, la svolta dopo Amici: «Ho aperto un profilo su OnlyFans»

di Redazione Web

Federica Carta, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, dà una svolta alla sua vita e sbarca su OnlyFans. La cantante ha eliminato ogni post dalla sua pagina su Instagram, restando solo con una foto dove si vede che ha cambiato radicalmente il suo look e dove annuncia di voler voltare pagina.

La svolta

Federica ha spiegato lei stessa ai follower in cosa consiste la svolta: «Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare». Ma specifica: «Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto». Niente scatti hot e svolta soft porno, ma solo l'intenzione di rendere esclusivi i suoi contenuti e di indirizzarli a un progetto a cui tiene molto.

La scelta

Una scelta insolita la sua, soprattutto visto che, almeno in Italia, OnlyFans è usata quasi esclusivamente per la diffusione di materiale a luci rosse. Sul social sono presenti anche contenuti inerenti al fitness al coaching, moda, viaggi, ma non alla musica, anche perché in questo campo si punta il più possibile a divulgare al massimo le proprie produzioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 12:06

