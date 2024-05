Verissimo, Cristiano Malgioglio esalta Emanuel Lo: «Ha un erotismo incredibile quando balla»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, Cristiano Malgioglio è stato ospite nella puntata di domenica 26 maggio. Il giudice di Amici ha parlato con Silvia Toffanin della sua esperienza nel talent condotto da Maria De Filippi. Durante le puntate del serale, Cristiano Malgioglio ha espresso sempre le sue opinioni sugli allievi senza troppi peli sulla lingua e naturalmente, non sono mancati i litigi con Anna Pettinelli. Il cantautore, inoltre, non ha mai nascosto il suo "amore" per il coach di ballo Emanuel Lo o meglio dire il suo «Lollo Lollo».

Le parole di Cristiano Malgioglio

Senza freni, Cristiano Malgioglio espone il suo pensiero su Emanuel Lo. «Lui ha un erotismo e una sensualità che nessuno ha quando balla - ha sottolineato Cristiano Malgioglio a Verissimo -.

Cristiano Malgioglio ha anche parlato del suo rapporto con Anna Pettinelli. I due durante il talent hanno discusso molte volte per opinioni differenti. «La prima volta che io e Anna ci siamo incontrati c'ero io e lei presentava Madonna. Avrei voluto litigare di più con lei perché è tosta. Abbiamo però una bella amicizia. Entrambi veniamo dal college».

