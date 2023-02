Arisa piange ad Amici, poi lo sfogo: «Ho dei momenti di debolezza anche io. La vita perfetta non esiste»

di Redazione web

Arisa nell'ultima puntata di Amici è scoppiata in lacrime dopo essersi esibita con due alunne della scuola. La cantante ha spiegato che nell'ultimo periodo non si sente all'altezza del lavoro e della fama che ha: «Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni», ha detto. La cantante poi, è stata consolata da Rudy Zerbi e Maria De Filippi e poche ore fa ha postato una storia Instagram per ringraziare i suoi fan per tutti i messaggi che le stanno inviando.

Arisa piange ad Amici: «Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni. Non mi sento più all'altezza»

La storia Instagram di Arisa

Nella sua ultima storia, Arisa fa riferimento a ciò che è successo durante l'ultima puntata di Amici. La cantante ha detto: «Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per i messaggi che mi state inviando e dirvi che mi fa piacere sentire la vostra vicinanza. A volte io mi lascio andare alle emozioni e al mio flusso di coscienza dimenticandomi dove sono e non prestando troppa attenzione a ciò che dico. Sono felice però, di essermi sfogata così perché voglio fare vedere anche a voi che la vita perfetta non esiste, tutti abbiamo dei momenti di fragilità e non è strano averli, è solo umano».

Il duetto con Gianluca Grignani

Arisa, nella quarta serata del Festival di Sanremo, ha duettato con Gianluca Grignani sulle note del brano "Destinazione Paradiso". La versione della canzone è piaciuta molto al pubblico in sala ma anche ai telespettatori che si sono poi espressi sui social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 09:20

