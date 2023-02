Arisa piange ad Amici: «Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni. Non mi sento più all'altezza»

di Redazione web

Arisa è scoppiata a piangere ad Amici perché ha rivelato di essere in un periodo di grande confusione: «Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni e questo mi ha mandata in crisi». Dopo la rivelazione della cantante, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Maria De Filippi hanno cercato di consolarla facendole capire che un'artista non si definisce solamente dalle sue partecipazioni al Festival ma da molto altro.

La confessione di Arisa

Arisa durante il programma Amici è stata invitata a cantare "Let it be" dei Beatles insieme a Federica e Angelina, due concorrenti che si dovevano sfidare. Al termine dell'esibizione è scoppiata in lacrime e ha detto: «Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo».

L'incoraggiamento di Rudy Zerbi

Il collega Rudy Zerbi ha consolato Arisa dicendole: «Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E ‘sti caz*i!». La cantante ha chiesto poi a Maria De Filippi di tagliare la parte in cui piange ma la conduttrice le ha detto di no che le sue lacrime non sono un segno di debolezza, ma di forza.

