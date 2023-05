Angelina Mango vincitrice di Amici 22? «E' tra le favorite: ha fatto un percorso bellissimo»

di Redazione Web

E' la notte della finale di Amici e in molti fanno già pronostici sul vincitore. In pole position c'è Angelina Mango, la figlia dello storico cantante. Durante la finale di Amici 2023, tra gli altri riconoscimenti, prevede il premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro e il montepremi del vincitore finale di 150mila euro in gettoni d’oro. Angelina è la più papabile tra i vincitori, perchè ha segnato un percorso brillante, che potrebbe consacrarla come la nuova popstar Pop made in Italy.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, crisi smentita su Instagram:«Sorpresa inaspettata»

Fedez, dalla nonna alla moglie «le donne della sua vita» sono tutte bionde. Il dettaglio che non sfugge ai fan

La finale

Questa è la stessa situazione in cui era Luca D’Alessio, in arte LDA, lo scorso anno. E, a dispetto delle critiche di chi lo etichettava come un raccomandato ad Amici perchè figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA é oggi una star ed è stato il primo a raggiungere la certificazione FIMI di disco d’oro e quella di disco di platino con un singolo, Quello che fa male.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA