Angelina Mango, Laura Pausini fa il tifo per lei: «È una bomba». Il commento su Twitter

Angelina Mango è una delle allieve della scuola di Amici che sta riscuotendo più successo tra il pubblico del talent show che si è innamorato della sua voce e del suo grande talento. La cantante, infatti, è molto versatile perché oltre a cantare sa anche ballare e la sua presenza scenica non passa certo inosservata. Proprio per questo è stata notata da una star come Laura Pausini che si è complimentata con lei su Twitter.

Il tweet di Laura Pausini

Ieri sera, sabato 15 aprile, è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici e l'eliminata della serata è stata la cantante Federica. Un'altra delle protagoniste del serale è sicuramente stata Angelina Mango che si è esibita sulle note di vari brani tra cui Don’t Go Yet, California Dreaming, Quanno Chiove e New Rules di Dua Lipa. Le sue esibizioni sono piaciute molto ai professori, al pubblico in studio, ai telespettatori da casa e anche a... Laura Pausini che su Twitter ha scritto: «Angelina è una bomba». Il tweet ha raccolto più di quattromila like, moltissime condivisioni e altrettanti commenti.

Il serale di Amici

La quinta puntata del serale di Amici è stata ricca di emozioni per gli allievi in gara. Oltre alle lacrime di Federica (che è uscita al ballotaggio con Ramon), anche Cricca si è commosso e per le sue lacrime Maria De Filippi ha interrotto momentaneamente la trasmissione mandando la pubblicità.

