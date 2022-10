Nelle scorse puntate aveva fatto parlare di sé per il duro scontro con Rudy Zerbi, adesso Wax, il nuovo concorrente di Amici, svela il suo lato nascosto, segnato dalle difficoltà economiche familiari. Ne ha parlato al daytime di oggi, confidandosi con la sua professoressa Arisa.

Gf Vip, Edoardo spintona Antonino? il giallo del filmato

Amici, Wax si confida con Arisa: «Vengo dalla strada, imitavo Mr Bean per fare ridere mia mamma disperata»

Dopo avere confessato a Maria De Filippi di sentirsi «schiacciato da un sasso», il giovane allievo ha trovato il coraggio per condividere la propria storia. «Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi».

Un racconto profondo e difficile, illuminato solo dalla figura materna e dal fratello. «Mia mamma, pittrice, ha sempre studiato, si è laureata, ha una testa molto avanti, lungimirante, così come mio fratello. Io di meno. Imitavo sempre Mr Bean per far ridere mia mamma quando era disperata. Facevo i teatrini. La rabbia c'è, l'amore c'è, quello della mia famiglia, con queste due cose sono riuscito a convivere. Però la rabbia la conosco, l'amore forse manca».

«Questo mondo è nuovo, ma c'è calma. Io non la conosco la calma, non l'ho mai conosciuta. Così mi dico "Sono fortunato", ma forse me la sono creata la mia fortuna - spiega Wax, che racconta la sorpresa della famiglia di fronte al suo ingresso nella scuola di Amici -. Cerco di fare di tutto per me e per la mia famiglia. Prima di venire qua i miei hanno litigato sul fatto di Amici. Quando sono arrivato qui chiamai mia mamma che mi diceva "Che cosa incredibile" e sentivo urlare, non riusciva a dirmi che era contenta. Non siamo abituati alle cose tanto belle, non sappiamo comportarci». Oggi il ragazzo è arrivato ultimo alla gara di canto, vedremo se Arisa deciderà di salvarlo, anche alla luce di questo racconto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA