Amici, Maria De Filippi già al lavoro sulla nuova stagione: due prof verso il ritorno, le anticipazioni

Maria De Filippi starebbe già al lavoro sulla prossima edizione di Amici. Dopo pochi giorni dalla fine del talent, la macchina del reality sta nuovamente scaldando i motori per una partenza prevista per settembre 2023. Nella prossima stagione potrebbero esserci molte novità, a partire dai professori delle scuola. Ci sono grandi conferme, ma anche abbandoni e nomi nuovi.

Nuovi prof

Nella prossima edizione potrebbero non esserci, infatti, Arisa, che ha spiegato di voler tornare a concentrarsi solo sulla musica e di pensare alla partecipazione al Festival di Sanremo, e Todaro, quest'ultimo presumibilmente per una brutta lite avuta con la stessa Maria nel corso di una delle puntate (abilmente tagliata da un montaggio). Tra i rumors in rete, di aventuali sostituzioni, spuntano i nomi di Veronica Peparini e Kledi Kadiu, due vecchi e noti collaboratori della De Filippi.

Le conferme

Si tratta, ovviamente solo di ipotesi, che nessuno sta confermando, ma in passato Kledi è stato molto apprezzato nella trasmissione, ne conosce bene le dinamiche e il suo nome potrebbe essere molto probabile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 11:34

