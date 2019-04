Amici, torna l'amore fra Biondo ed Emma: «Fuggiti a Parigi. È bastato rivedersi per non perdersi...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non c'è mai stata una rottura definitiva: siamo sempre stati innamorati l'uno dell'altra”, il periodo di crisi è finito e l’amore fra(vero nome Simone Baldasseroni) ed, nato sotto i riflettori della scuola di “” di Maria De Filippi è tornato più forte di prima.Nulla di complicato, è bastato rivedersi di nuovo: “Per fortuna ci siamo ripresi subito – hanno fatto sapere a “Chi” - Le piccole incomprensioni ci avevano fatto allontanare: eravamo confusi e avevamo sentito la necessità di avere i propri spazi. Ma è bastato rivedersi per non perdersi”Parigi è stato il loro rifugio ed ora hanno cominciato a cantare assieme: “Era arrivato il momento giusto, così è nato Avec Moi. Questo è il nostro modo per raccontare il riavvicinamento, la canzone racconta di quando abbiamo spento i social, lasciandoci alle spalle i chiacchiericci e i rumors, per scappare insieme a Parigi, la nostra città del cuore. Ogni sei mesi andiamo lì per sugellare il nostro amore. Ci siamo già stati due volte: la prima per il sesto mese insieme, la seconda per festeggiare il primo anno. Infatti vedere bruciare il Notre Dame è stato come perdere un pezzetto del nostro cuore”.