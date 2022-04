Amici, Stash da concorrente a giudice: «Ogni volta che entro nello studio…»

Stash, da concorrente a giudice di Amici. Stash, frontman dei “The Kolors” è oggi un giudice del talent show di Maria De Filippi, la stessa trasmissione che l’ha lanciato: «Ogni volta che entro nello studio…».

Stash (Instagram)

Stash ospite a "Verissimo"

Stash ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin. Leader dei The Kolors, il cantante che oggi siede nella giuria di “Amici” ha ricordato i suoi esordi nella trasmissione di Maria De Filippi: «Ogni volta – ha raccontato - che arrivo in studio mi viene in mente la prima volta che sono entrato nel 2014, mi sento veramente a casa. E’ un posto magico. Il primo obiettivo è quello di essere ste stessi. E’ una grande scuola, non solo professionale, ci siamo sentiti noi stessi, abbiamo portato quello che cantavamo nei localini in prima serata su Canale 5».

Grande feeling anche con i colleghi Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto di Savoia: «Tra di noi siamo fratelli. Con Stefano mi conosco da molti anni, mentre il principe l’ho conosciuto lo scorso anno. Ci divertiamo ma sappiamo che da noi dipendono delle cose più serie, non possiamo sempre accontentare tutti»

Stash di nuovo papà

Stash a breve diventerà papà per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Grace: «Siamo felici, non sappiamo ancora se è maschietto o femminuccia ma spero sia femminuccia perchè con Grace si è instaurato qualcosa di magico già quando era nel pancione. Da quando sono diventato papà sono diverso, penso molto di più al futuro. Cerco di predisporre la loro crescita e la loro vita nel migliore dei modi».

