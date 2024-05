Amici, Sarah e Holden sono una coppia? La cantante rompe il silenzio

di Redazione web

Sarah Toscano, qualche giorno fa, ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: vincere Amici di Maria De Filippi. La cantante è entrata all'interno della scuola di canto e ballo più famosa d'Italia senza avere mai studiato o appreso tecniche precise e, alla fine grazie alla sua determinazione e forza di volontà, è riuscita a sollevare la coppa . Nelle ultime settimane, si è rincorso il gossip secondo cui tra lei e il collega Holden ci fosse una simpatia. Entrambi hanno sempre detto di essere molto affezionati l'uno all'altra ma nessuno dei due si è mai sbilanciato troppo. In un'intervista a Cosmopolitan, Sarah si è finalmente espressa in merito.

Le dichiarazioni di Sarah Toscano

Sarah Toscano, in questi giorni, sta rilasciando diverse interviste a giornali e radio e, nella sua chiacchierata con Cosmopolitan ha anche parlato di Holden e del presunto flirt. La cantante ha detto: «Holden? È una bellissima persona, abbiamo legato tanto nell’ultimo periodo perché prima era molto più riservato, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene». In un'altra sua intervista a TvBlog, Sarah aveva detto di Holden: «È una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia».

Le amicizie di Sarah

Nonostante Sarah Toscano e Holden siano sempre stati buoni amici all'interno del programma, le persone con cui la cantante ha legato maggiormente sono Stella, Sofia e Marisol.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA