Amici, Rudy Zerbi e quel talento non riconosciuto: «Rammarico di non averlo capito fino in fondo»

Rudi Zerbi, discografico, conduttore radiofonico e da anni nel cast di “Amici”, ammette l’errore di non essere riuscito in passato a riconoscere il talento di una partecipante al programma di Maria De Filippi, oggi diventata un'affermata cantante.

Rudi Zerbi (Instagram)

Amici, Rudy Zerbi e il talento non riconosciuto

Da anni del mondo della musica, Rudy Zerbi ammette un errore commesso durante la sua lunga partecipazione ad “Amici”. Rudy ha infatti sottolineato di non aver riconosciuto al tempo il talento di una delle studenti della scuola televisiva di Maria De Filippi che oggi è un’affermata cantante, Emma Marrone: «Ci tengo a dire – ha rivelato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma».

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Instagram)

L’unica scusante che trova era il ruolo che ricopriva prima di diventare professore del talent: «Non ero ancora prof, andavo ad Amici da discografico. È importante ammettere i propri errori».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 15:34

