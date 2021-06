Amici, Riki di nuovo innamorato: convive la modella Ella Ayalon a Milano

Una nuova vita per Riki, concorrente della sedicesima edizione di “Amici”. Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, avrebbe infatti trovato l’amore con una modella, Ella Ayalon, oltre che aver scoperto una nuova passione, quella dell’arredatore.

Riki, cantante protagonista della sedicesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, sembra aver trovato un nuovo amore. Al suo fianco, dopo i flirt con Giulia Pelagatti e Sara Gotti, ci sarebbe infatti la modella svedese Ella Ayalon, che in passato aveva preso parte a un suo video. Riki, come svelano le “Chicche di gossip” di “Chi”, inoltre avrebbe anche scoperto la passione per l’arredamento, grazie agli sforzi fatti per acquistare i mobili nella sua nuova casa: “Rivoluzione in vista per l’ex di Amici, Riccardo Marcuzzo – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - detto Riki. Si è scoperto stylist e arredatore per la sua nuova dimora e, soprattutto, ha trovato l’amore con la giovane modella svedese Ella Ayalon. I due vivono insieme a Milano e sono inseparabili”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 16:53

