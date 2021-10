Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme: «All'inizio avevo paura»

“Amici”, Francesca Tocca e Raimondo Todaro confermano di essere tornati insieme. Galetto fu anche il talent “Amici”, dove Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono rincontrati dopo la separazione, vivendo un inaspettato ritorno di fiamma.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro (Instagram)

Amici, Raimondo Todaro e Franceca Tocca: «Ecco come siamo tornati insieme»

Francesca Tocca e Raimondo Todaro anche grazie ad “Amici” sono tornati insieme. Raimondo infatti, dopo anni passati alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, è passato col ruolo di professore al talent Mediaset, dove ha rincontrato l’ex moglie Francesca Tocca, da anni ballerina professionista nel programma di Maria De Filippi. I due si erano lasciati dopo il matrimonio e una figlia per un tradimento di Francesca con Valentin Dumitru, ex allievo della scuola, ma i problemi sono stati superati: «Siamo tornati insieme – ha spiegato la Tocca a “Chi” - sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo "Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme". A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati».

Raimondo Todaro conferma il tornato amore, ma la coppia non vuole commettere l’errore fatto in precedenza: «Non avevamo intenzione di dire che ci eravamo lasciati. Non era una cosa bella, perché sbandierarlo al pubblico?! Il fatto è che noi ci eravamo lasciati, io stavo in un’altra casa, solo i miei genitori lo sapevano. Neanche gli amici stretti erano a conoscenza della cosa…e poi ci troviamo su tutti i giornali e su tutti i siti. C’è stato un equivoco. Comunque, questa volta abbiamo fatto la stessa cosa, ci siamo messi insieme e non abbiamo detto nulla perché prima siamo stati sulla bocca di tutti per due anni».

Lavorare insieme, come conferma Francesca, all’inizio li preoccupava: «Ma lo sa che all’inizio ero spaventata? Non per il nostro rapporto. Il fatto è che per me Amici è il mio posto, qui ho il mio tempo e i miei spazi, per poi tornare a casa dalla mia famiglia. Spero di non essere fraintesa. Comunque, ora che è qui le mie paure sono sparite, non siamo tutto il giorno insieme, lui ha un ruolo, io un altro e ho scoperto che quando ci incontriamo mi piace tanto».

