Amici, due professori non ci saranno il prossimo anno: ecco di chi si tratta

Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è arrivato a un punto cruciale: in gara, infatti, sono rimasti solamente sette allievi che danno spettacolo a ogni nuova puntata del serale. I cantanti e i ballerini sono suddivisi in tre squadre capitanate dai professori, protagonisti di una notizia che da poco ha allarmato i fan: due insegnanti, molto probabilmente, non ci saranno nella prossima edizione del talent. Di chi si tratta?

I professori di Amici

Stando a quanto rivela TvBlog, ad Amici 23, ovvero la prossima edizione del talent show, non ci saranno Arisa e Raimondo Todaro. La cantante vorrebbe tornare a concentrarsi in primis sulla propria carriera di interprete e magari tentare di partecipare a Sanremo 2024. In molti, invece, sostengono che il ballerino di latino americano possa non essere riconfermato dopo la lite avvenuta (e mai andata in onda), con Maria De Filippi durante una delle scorse puntate del serale di Amici. Proprio Raimondo Todaro e Arisa sono alla guida di una delle tre squadre del programma e seguono gli allievi: Mattia e Wax.

Il serale di Amici

Amici si sta avvicinando alla sua finale: il programma, infatti, terminerà tra poco più di due settimane. Gli allievi ancora in gara sono sette: Mattia, Wax, Cricca, Angelina, Maddalena, Aaron e Isobel.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 20:17

