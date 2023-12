Amici, la lettera di Petit commuove Marisol: ecco cosa ha scritto

di Marta Goggi

Il Natale è arrivato anche dentro la casetta di Amici, i concorrenti si sono scambiati i regali tra di loro, ognuno infatti ha sorteggiato un compagno a cui fare il dono. Dopo questo momento di gruppo, Petit e Marisol sono poi andati in stanza per scambiarsi alcuni pensieri.

I regali

Marisol ha ricevuto da Petit una lettera scritta a mano: «Bimba, ogni giorno che passa capisco quanto sei importante per me. Questo percorso non è facile ma grazie a te anche nei momenti brutti riesci a strapparmi un sorriso. Sto capendo che cosa vuol dire amare, cosa che non ho mai fatto prima. Sei una persona bellissima e non avrei mai pensato di trovare l’amore qui dentro. Mi hai fatto subito capire quanto tu tenessi a me, arrivando a scrivere il mio inedito pensando a noi. Sei speciale, non cambiare mai. Mi piaci perché sei genuina e sempre sorridente. Sei il più bel regalo che mi potevi fare. Il tuo, Micio». Dopo essersi commossa ha poi aperto una busta . contenente con dentro dei gioielli a forma di cuore.

