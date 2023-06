Amici, Niveo riconosciuto a bordo del taxi: il video su TikTok fa impazzire i fan

di Redazione web

Un cantante dell'ultima edizione di Amici 22 ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video esilarante. Un tassista lo riconosce e chiama la moglie per farla salutare: «Peccato che ti hanno escluso», dice la signora al telefono con il cantante. Lui sorridente e un po' soddisfatto ringrazia la fan ed emozionato dice al tassista: «Ma che carina!». Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il successo dopo il programma

Il cantante di Amici ha appassionato tutti con la sua semplicità.

Il video con il tassista

Si tratta di Niveo. L'artista non ha raggiunto il serale del programma di Maria De Filippi, ma ha comunque ottenuto il suo successo nella musica. A dimostrarlo è il video che ha condiviso sul suo profilo Tik Tok in cui mostra un tassista riconoscerlo e chiamare la moglie per farla salutare dal cantante.

