Amici, lettera di Michele Bravi agli alunni: «Non abbiate mai paura»

«Cari ragazzi di Amici, io sarò una delle tre persone sedute sulla poltrona rossa a guardarvi nel vostro primo grande spettacolo». Michele Bravi celebra il suo nuovo ruolo nei panni di giudice di Amici. E lo fa con un lungo post. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale del programma, il cantante ha scritto una lunga lettera indirizzata agli allievi del talent, ricordandogli, memore della sua esperienza personale, la missione di un artista. «Cari ragazzi di Amici - di legge nel lungo post -, io sarò una delle tre persone sedute sulla poltrona rossa a guardarvi nel vostro primo grande spettacolo. È finalmente arrivato il momento in cui dovete restituire la sicurezza che vi hanno regalato tutte le persone che hanno speso anche solo un secondo delle loro giornate per capire cosa avevate da raccontare».

Amici, Antonino nudo per celebrare i 40 anni: «Mi sono fatto un regalo: la vanità»

Amici 22, i giudici del serale cambiano: il 'dono' che De Filippi ha fatto al pubblico

Il fiume di parole

Prosegue la sua lettera, Bravi, augurando agli alunni un percorso splendente: «Se durante le puntate pomeridiane anche gli spettatori erano illuminati dai riflettori, col serale la luce sarà solo per voi. Non dimenticate mai di illuminare chi vi ascolta e guarda, non abbiate mai paura di dare spudoratamente agli altri tutto quello che è ammassato dentro di voi».

«E anche quando vi sembrerà di non avere nulla, non abbiate paura di darlo tutto quel nulla. Tutti hanno qualcosa da dire, noi abbiamo la fortuna sacra di avere anche qualcuno che ci ascolti. Non possiamo che esserne grati».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA