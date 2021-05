Amici, Manuel Aspidi fa coming out in diretta: «Sono gay. È il momento di essere chi sono»

Manuel Aspidi, ex allievo della scuola di “Amici” fa coming out in diretta. Il cantante Manuel Aspidi, protagonista della sesta edizione di “Amici” ha fatto coming out durante la trasmissione “Ogni Mattina”, condotta da Adriana Volpe su TV8: “Sono gay, è il momento di essere chi sono”

Manuel Aspidi, ex allievo della scuola di "Amici", è stato ospite di “Ogni Mattina”, condotta da Adriana Volpe su TV8, dove ha fatto coming out. Manuel ha parlato della sua vita privata: “E' la prima volta che lo dico, sono gay – ha rivelato commosso – e vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e quindi sono molto fortunato. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”.

Confidarsi con i suoi affetti è stato fondamentale: “Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind, che mi ha accolto come se non fosse successo niente. Le prime persone alle quali ho dichiarato questa cosa sono le mie migliori amiche. Sono come sorelle e loro mi hanno incoraggiato. Ho iniziato prima con mia madre e le mie sorelle. Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto: “Sei speciale a prescindere”. Quando l’ho detto a mia mamma lei ha risposto: “Amore, sapevo che eri speciale fin da quando eri piccolo”. Un genitore lo sa….”.

La sua storia di Manuel Aspidi però non è stata facile, sin da bambino: “I bambini sanno dove andarti a colpire. Io ero diverso, loro giocavano con i robot, io facevo altro e mi mettevo in disparte. Quando i bambini cominciano a discriminarti lo fanno ingenuamente, ma comunque ferisce”

