Amici, Maddalena Svevi: «Mattia Zenzola? All'inizio è stato difficile, ecco perché. Spero di rivederlo il prima possibile»

Maddalena Svevi, ex allieva di Amici, è tornata a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella scuola del talent show condotto da Maria De Filippi e che è stata caratterizzata anche della relazione nata con il ballerino vincitore, Mattia Zenzola. «Quando sono entrata, le mie aspettative erano tante ed erano tutte alte», ha raccontato la ballerina. Ma procediamo con ordine.

Maddalena Svevi e Mattia Zenzola: cosa è successo dopo Amici?

La ballerina è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Amici. A distanza di un po' di tempo dalla fine del programma, Maddalena Svevi è stata intervistata da Velvet Style, dove ha rivelato anche alcuni retroscena sul suo rapporto con Mattia Zenzola.

«Ero molto sicura di me e pensavo che avrei fatto un percorso perfetto.

Il rapporto con Mattia Zenzola

Poi, la ballerina si è soffermata sul legame con Mattia Zenzola e come siano oggi i loro rapporti: «Sicuramente siamo entrambi molto affezionati - ha sottolineato la ballerina -. Nella scuola all'inizio è stato difficile andare d'accordo. Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi, e non è stato semplice poi trovare un'amicizia dopo la fine della nostra storia. I nostri impegni sono moltissimi e quindi non ci vediamo spesso. Io gli voglio bene e spero che lui ne voglia a me. Spero di rivederlo il prima possibile».

