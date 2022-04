Amici, Luigi Strangis e la malattia: «Per stare bene porta un apparecchio»

Luigi Strangis è sicuramente uno dei protagonisti di Amici 21. Il suo talento e il suo carisma lo aiutano a vincere molte sfide ed è sempre pieno di sorprese; un orgoglio per Rudy Zerbi. Recentemente i genitori del 21enne hanno rivelato al settimanale Di Più che il giovane artista combatte dal 2016 con una malattia: è affetto dal diabete ed è costretto a vivere con un apparecchio.

Leggi anche > Carlo Conti: «The Band, il mio talent in cui vince soltanto la musica». Il nuovo show da venerdì su Rai1

Amici, Luigi Strangis e il diabete

Come raccontano i genitori, nel 2016 il cantante continuava a dimagrire nonostante mangiasse tanto e questo ha spinto a fare controlli approfonditi. La patologia è stata diagnosticata in tempo e poco dopo è iniziata la convivenza con un macchinario. «Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno», ha raccontato la mamma.

Amici, Luigi Strangis e il diabete

La malattia è sotto controllo anche nella scuola di Amici e il ragazzo vuole lanciare il messaggio che si può vivere una vita normale e non rinunciare ai propri sogni anche in queste condizioni. In alcune puntate del daytime, tuttavia, Luigi ha confidato a Maria De Filippi che a causa della sua sindrome è costretto a tenere a bada le sue emozioni e che non sarebbe menefreghista come pensa qualcuno.

Amici, Luigi Strangis e la musica

Lo stress può creare problemi, ma ci pensa la musica a risollevarlo. Una passione che Luigi ha sin da bambino. I genitori confessano di essere preoccupati per le insidie che nasconde il mondo dello spettacolo, ma sperano che il figlio possa realizzare il suo sogno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA