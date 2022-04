Amici, Luca Jurman: «Non seguo assiduamente il programma, ho rispetto per il mio fegato»

Luca Jurman torna a parlare di “Amici”, il talent per giovani artisti di Maria De Filippi in cui, dal 2007 al 2011, è stato un importante vocal coach: «Non seguo assiduamente il programma – ha spiegato - perché ho rispetto per il mio fegato».

Luca Jurman torna ad occuparsi "Amici". L’ex vocal coach ha parlato della trasmissione di Maria De Filippi: «Non è che Amici sia Vade Retro Satana - ha spiegato - Specifichiamo questa cosa. I giovani talenti non ci vogliono andare perché hanno paura di essere giudicati male e di non essere compresi. Magari hanno davanti la Beyoncé italiana e iniziano a dire: "Mi arrivi, non mi arrivi". Questa cosa mi dà fastidio. Poi se usciamo dall'Italia tutti i talent hanno in giuria persone veramente competenti, mentre noi mettiamo dentro chiunque (…) Non seguo assiduamente il programma perché ho rispetto per il mio fegato. Me lo sono rovinato tante volte, anche quando ero dentro, sentendo delle castronerie allucinanti, vedendo persone che avevano più merito di altre, andare via giusto perché venivano denigrate o sponsorizzate diversamente”.

Spesso il processo di “crescita” dall’artista è troppo veloce: «In certi programmi, il talento viene sfruttato anziché coltivato e forgiato. Viene spinto per ragioni di ascolti. Ma deve essere chiaro che il talento è una chiave di accesso al mondo dell'arte, non è l'arte. È un messaggio fuorviante. Quando i ragazzi escono dal talent, si rendono conto di non avere la genialità tanto decantata. Non riescono più a lavorare con la musica e vanno in crisi esistenziale».

