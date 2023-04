Amici, la lite tra Isobel e Benedetta: «Alle mie spalle dici altro, è stato come uno schiaffo in faccia»

di Redazione web

All'interno della scuola di Amici la tensione tra gli allievi rimasti continua a crescere e in casetta il clima non è dei più sereni. Nelle scorse ore, le due ballerine Isobel e Benedetta hanno avuto una lite: le due si sono confrontate su alcuni aspetti del loro rapporto che prima della discussione non erano mai emerse. La ballerina australiana è rimasta un po' delusa da ciò che le è stato riportato. Ma andiamo con ordine.

La lite tra Isobel e Benedetta

Stando a quanto si evince dagli ultimi daytime di Amici andati in onda su Canale 5, Benedetta starebbe covando un po' di insofferenza nei confronti di Isobel. In casetta, quindi, i ragazzi si sono confrontati sui dissapori nati tra le due ballerine e Isobel in lacrime ha detto: «Ultimamente ho sentito tante cose che hai detto di me. È come se davanti tu fossi sempre carina, ma poi, dietro alle mie spalle dici altro. Per me è stato come uno schiaffo in faccia». Sulla situazione si è espresso anche Cricca che, rivolgendosi a Benedetta, ha detto: «Sei un po' ipocrita con Isobel».



Le parole di Simone Nolasco

Il ballerino professionista della scuola di Amici, Simone Nolasco lavora a stretto contatto con i ragazzi e quando è stato interpellato da Maria De Filippi sulla questione ha risposto: «Durante le prove ho notato una certa rigidità di Benedetta nei confronti di Isobel. È stato proprio lampante. Mi ha anche guardato infastidita dicendo che Isobel non l'ascoltava».

La verità di questa bruttissima pagina di Amici è che Mattia e Isobel sono i più buoni e puri di quella casetta, tutto questo odio nei loro confronti è perché sono i migliori e muoiono d’invida.



Potrete ferirli ma non sarete mai come loro ❤️‍🩹 #AMICI22 pic.twitter.com/FlCMXTIWAq — Tony🌟 / NON TI SFORZARE STAI SERENA (@tblu56) April 27, 2023

