Amici 22, Linus fa la classifica degli inediti. La strigliata a Wax: «Non imitare gli altri»

Tutti i cantanti nello studio di Amici 22. Dopo la chiamata di Maria De Filippi, i cantanti in gara scoprono che si devono esibire con i loro inediti e che a valutare è lo speaker Linus. A tessere le lodi della voce di radio deejay è la conduttrice stessa che sostiene come nel mondo della musica Linus sia uno dei volti più importanti nel panorama italiano e proprio per questo gli ha chiesto di dare qualche consiglio agli allievi.

Uomini e Donne, per Luca Daffrè boom di corteggiatrici: sono 1.200. Lo stupore di Maria De Filippi

Edoardo Tavassi, la battuta a Oriana Marzoli per entrare in finale: posacenere per convenienza?

La prova

Il primo è Cricca con "Maledetta Felicità". Linus commenta sulla canzone: «Ha una strofa molto bella e un ritornello molto brutto, è metà e metà». Di fronte a questa reazione, Cricca dichiara di prendere tutto ciò che gli ha detto come un consiglio. A catturare la piena approvazione di Linus ad Amici 22 sono gli inediti "Mani vuote" di Angelina e "È normale" di Piccolo G. A loro sgue l'ok per Aaron, il cui inedito viene apprezzato dal conduttore radiofonico: «La canzone va bene, va tutto bene. Tu però ti devi allineare con il tuo stesso pianeta, non avere fretta e goditi i tuoi 18 anni. Il testo di questa canzone sembra di un adulto. Impara a gestire il tuo vulcano e goditi la leggerezza della tua vita. Il pezzo è carino, va benissimo, è più un consiglio per te».

La strigliata a Wax

Al contrario dei precedenti, però, Linus stronca Wax. A detta sua, il giovane cantante cercherebbe di imitare artisti già noti nel panorama musicale. In particolare, crede che si sia molto ispirato a Blanco con questa sua canzone. «Devi essere più originale e non imitare gli altri» consiglia Linus. Inoltre, gli chiede Wax di non perdere la sua voglia di sorprendere gli altri sul palco. Come Waz, non riceve un commento positivo neanche Federica, con il suo inedito "Scivola" che Linus non piace molto.

La classifica

Ecco la classifica stilata da Linus:

Angelina

Piccolo G

Aaron

Wax

Cricca

Federica

Da precisare che Aaron e Wax sono in parità e anche Cricca e Federica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA