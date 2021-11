Amici, Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo genitori. L'intervento social della ballerina

Francesca Tocca è tornata fra le braccia del marito Raimondo Todaro ma per ora non hanno alcuna intenzione di allargare la famiglia. Francesca Tocca, ballerina professionista di “Amici” attraverso il suo account social ha smentito le voci che la vogliono in attesa del secondo figlio.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro (Instagram)

Amici, Francesca Tocca su Instagram: «Non sono incinta»

Francesca Tocca è tornata assieme al marito Raimondo Todaro anche grazie ad “Amici”. Todaro infatti, dopo lunghi anni a “Ballando con le stelle” è passato alla corte di Maria De Filippi, diventano professore di danza e facendo pace con la sua ex, da tempo ballerina professionista nella scuola per giovani talenti di casa Mediaset. Francesca e Raimondo, che si erano lasciati per un flirt di lei con lo studente Valentin Dumitru, hanno già una figlia, Jasmine, e ultimante si era diffusa la voce che voleva la coppia al lavoro per allargare la famiglia.

Il post di Francesca Tocca su Instagram

Francesca Tocca però dal suo account social ha deciso di mettere fine alla voci di gossip: «Ho letto articoli – ha scritto nelle stories di Instagram – con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando».

In caso di future gravidanze, Francesca comunicherà subito la cosa ai follower: «Ci tenevo a smentire queste dichiarazioni perché è un argomento così delicato, speciale e bello che in futuro… Sarò io la prima ad essere felice di condividere la notizia con tutti voi…».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 16:54

