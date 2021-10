Amici, Flaza e la nuova infrazione al regolamento: «Ora mi cacciano!». Ecco cos’è successo

Ad Amici Flaza viola di nuovo il regolamento e si dispera: «Ora mi cacciano». Flaza calcola male il tempo e non si reca alla prova costumi, violando di nuovo le norme imposte dal talent condotto da Maria De Filippi.

Amici, Flaza nuova infrazione al regolamento: «Ora mi cacciano!»

Ad Amici gli studenti in casetta sono stati chiamati per la prova costumi. L’unica a non presentarsi all’appello è stata Flaza che, pur sapendo dell’appuntamento e avendo già preparato il materiale da portare, si è fatta prendere la mano delle faccende domestiche. La preparazione del ciambellone infatti le ha preso troppo tempo e quando si è accorta del ritardo la costumista era ormai andata via. Flaza si rende conto dell’accaduto e si dispera: «Perché non ho letto? – ha chiesto ai colleghi - Io non avevo proprio capito. Ho sbagliato un’altra cosa… Ora mi cacciano. C’è perfino scritto sulla lavagna, non ho letto... Voi siete andati tutti dalla costumista? Non sono andata soltanto io vero?!».

Staremo a vedere quale sarà la decisone della produzione a riguardo, dopo il rimprovero fatto da Maria De Filippi agli studenti proprio per il mancato rispetto delle regole…

