Amici, la finale non andrà in onda il 13 Maggio: la decisione a sorpresa di Mediaset

La finale di Amici di Maria De Filippi non andrà in onda contemporaneamente alla finale dell'Eurovision 2023, come già annunciato lo scorso febbraio. La concessionaria Publitalia '80 ha infatti pubblicato gli aggiornamenti dei palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 per il mese di maggio 2023, confermando che la finale di Amici sarà trasmessa domenica 14 maggio, mentre il sabato sera precedente Canale 5 proporrà un film.

Platinette torna a casa dopo l'ictus: ad attenderlo la dolce cagnolina Kiri

Amici 22, slitta la finale: la decisione (a sorpresa) di Mediaset. Ecco il motivo

Andrea Delogu e il fidanzato più giovane di 16 anni: «A 40 anni se non hai figli ti fanno sentire una fallita»

La finale di Amici

In precedenza, la finale di Amici era stata prevista per sabato 20 maggio, ma è stata spostata a causa di uno speciale dedicato al trio de Il Volo. In questo modo i telespettatori non dovranno scegliere se seguire la finale dell'Eurovision oppure quella di Amici.

Rimane da vedere se gli ascolti del concorso canoro europeo cresceranno comunque rispetto all'anno precedente, quando lo show ha registrato un vero e proprio boom di spettatori.

Foto: Red Communications, Ufficio Stampa Action Agency - Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Il vincitore di Amici con il conto in rosso: ‘Ho finito i soldi’. Cosa fa per vivere oggi dopo 15 anni dalla vittoria del talent

Foto dei figli sui social, dai pediatri è allarme #sharenting: «Ogni bambino ne ha 300 all'anno, ecco i rischi» https://t.co/ZaMTzoFB1x — Leggo (@leggoit) April 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA