Amici, cosa c'è tra Holden e Sarah? Tutta la verità sul rapporto tra i due finalisti

di Dajana Mrruku

Il celebre talent show di Maria De Filippi sta per giungere alla fine, insieme ai suoi finalisti: Holden, Mida, Petit, Sarah, Dustin e Marisol. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è riuscita ad arrivare all'ultimo capitolo completamente "intera", senza dover salutare nessun talento ed è la prima volta che succede nella storia di Amici.

Non solo Amici in questa edizione. Come ogni anno accade, al cuore non si comanda e nascono delle storie d'amore molto dolci tra i ragazzi, come ad esempio Petit e Marisol, oppure Mida e Gaia che, tuttavia, si sono lasciati. Ma non solo loro. Martina, infatti, una volta uscita dalla scuola di Amici ha avuto modo di incontrare nuovamente Kumo, ex ballerino di amici e i due hanno condiviso una tenera foto che li ritrae l'uno tra le braccia dell'altro, confermando quindi, i rumor su una possibile frequentazione.

La verità

Nelle ultime ore, si sono fatte avanti voci di gossip che hanno inisinuato un'amicizia speciale tra Holden e Sarah. Che cosa sarà successo tra i due?

Le parole di Holden per Sarah

Nelle puntate del pomeridiano, i ragazzi arrivati in finale hanno raccontato qualcosa in pià sul loro rapporto con gli altri finalisti e, una volta riuniti alla "Tavola della verità", è stato chiesto loro di rivelare i pregi degli altri ragazzi.

Parole molto dolci da parte del ragazzo che hanno fatto sognare i fan dei due artisti, soprattutto perché, quando Luca Zanforlin, autore e voce narrante del gioco, ha chiestao a lui «Che cosa vorresti avere di Sarah?», il giovane cantante ha riso, imbarazzato e ha fatto l'occhiolino.

Infine, le ultime prove sono stati alcuni "like" da parte dei fratelli di Holden alle foto della dolce Sarah. Per adesso nessuno dei due ha confermato o smentito le voci sul flirt, ma per sapere la verità bisognerà attendere la fine di Amici, come insegnano Martina e Kumo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA