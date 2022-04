Amici, l'ex professionista del talent contro Nunzio: «Lo trovo poco interessante…»

Ad amici Nunzio vince lo spreggio contro LDA e rimane nel talet di casa Mediaset. A non essere d’accordo con il verdetto che ha salvato l’allievo di Raimondo Todaro, popolo social a parte, anche un ex professionista della scuola tv di Maria De Filippi.

Nunzio (Instagram)

Amici, Fabrizio Prolli contro Nunzio

Nell’ultima puntata di “Amici” LDA ha dovuto abbandonare il talent perdendo la sfida contro Nunzio Stancampiano. A intervenire sul caso anche Fabrizio Prolli, ex professionista del talent di Maria De Filippi, che rispondendo alle domande dei follower si è scagliato (nuovamente) contro l’allievo ballerino di Raimondo Todaro: «Cosa penso – ha scritto su Instagram - dell’esibizione Serena – Nunzio su Casa Vianello? Se fossero rimasti dentro al letto sarebbe stato meglio. Nunzio non lo trovo più interessante. Ora mi annoia. Dopo che ha ballato dico: ok, carino. Ma poi? Invece spero Serena arrivi in finale. È brava e se continuerà a studiare di sicuro farà della danza il suo mestiere. Se potessi switchare un ballerino eliminato con uno rimasto? Nunzio con Leonardo. Credo che Leonardo sia solo più bravo».

Nunzio ha avuto uno scontro in trasmissione con la Celentano: «Lei ha detto una grande verità. Ad oggi gli allievi si sentono migliori degli insegnanti che hanno davanti. E’ una cosa che sto riscontrando anche io in questo periodo. Gli allievi dovrebbero pensare ad apprendere tutto quello che viene proposto. Invece ora spesso si mette tutto in dubbio. Bloccando perciò un miglioramento sia artistico ma soprattutto personale, perché ci sarà sempre nel mondo qualcuno che ha qualcosa da insegnarci».

