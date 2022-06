Amici, Elena D'Amario fa gli auguri alla madre con delle foto: la somiglianza è sorprendente

Elena D'Amario e sua madre Maria Teresa sono due gocce d'acqua. Il post di auguri per il compleanno della madre, ha stupito i fan di Elena. Una serie di scatti su Instagram in cui si vede mamma Maria Teresa con la ballerina professionista di Amici da bambina a oggi. «Auguri Mamma. La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita. Terry, grazie per avermi dedicato il tuo tempo con energia e discrezione» scrive Elena a corredo di 4 foto.

Nella prima foto si vede la madre di Elena, adolescente, al mare. Nella seconda, Maria Teresa stringe tra le braccia Elena, ancora bambina, con i capelli raccolti e un grazioso vestitino a fiori. Nella terza foto, la ballerina e la madre posano l'una accanto all'altra, mentre Elena si affaccia all'adolescenza. La quarta foto è la più recente. Il comune denominatore di tutti gli scatti è l'evidente somiglianza tra madre e figlia.

«Con costanza e amore - si legge ancora nel post -. Tu rimarrai per sempre la mia prima ispirazione, my Wonder Woman. Non mi hai trasmesso solo il senso del ritmo e l’amore per l’arte ma anche il rispetto, l’importanza della cura dei propri cari, l’integrità, la generosità nel darsi agli altri. Se oggi vivo il mio sogno è grazie a te. Tu sei il mio tempo. Più passa più divento te. Dovrei dirtele tutti i giorni queste cose…Ti faccio i miei auguri. Je t’aime, tua E».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 23:18

