Amici 22, Cristiano Malgioglio show: «Tanti artisti non sanno quello che cantano, tipo il sottoscritto»

di Redazione web

Cristiano Malgioglio è uno dei tre giudici di Amici ed è anche molto amato dai fan del programma di Maria De Filippi. Ogni sabato sera è chiamato, insieme a Michele Bravi e a Giuseppe Giofrè a giudicare i ragazzi che si esibiscono cantando o ballando e ad essere più imparziale possibile. Durante l'ultima puntata di Amici, ovvero la seconda del serale, il cantante, tra un giudizio e l'altro ha dato spettacolo. Inoltre, Cristiano si è detto un grande fan del ballerino e collega in giuria, Giuseppe Giofrè.

Amici 22, seconda puntata serale. Gianmarco e Piccolo G eliminati: «Sognavo di entrare in questa scuola da quando avevo 16 anni»

Amici 22, Alessandra Celentano attacca Emanuel Lo: «Sei un ignorante». Gioffrè annulla la prova: «E' follia»

Amici 22, Piccolo G eliminato: «Ho imparato che il rancore non serve». Il dolce gesto di Maria De Filippi: «E' come me»

La gag di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio mentre esprimeva il proprio giudizio sull'esibizione di Cricca, uno degli allievi in gara al serale di Amici, ha detto: «Ci sono tanti cantanti che quando cantano non sanno quello che dicono, compreso il sottoscritto. Io, ad esempio, ho appena finito di registrare un disco in turco e non ho la più pallida idea di quello che ho detto, non so cosa mi abbiano scritto». Il pubblico è quindi scoppiato a ridere e ha, poi, applaudito Cristiano.

Un altro siparietto divertente della serata, è stato quello tra lui e Giuseppe Giofrè. Il ballerino stava esprimendo il proprio giudizio su un'esibizione e Cristiano ha detto: «Si ma tu puoi dire tutto quello che vuoi tesoro, con la faccia che ti ritrovi ti è concesso tutto». Anche in questo caso i presenti in studio si sono divertiti molto.

Gli eliminati della serata

Come in ogni puntata del serale di Amici, anche durante l'ultima ci sono stati due eliminati: si tratta di Gianmarco e Piccolo G. Nella prima puntata del serale, invece, erano stati eliminati Megan ed NDG.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA