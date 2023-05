Amici, Benedetta Vari in lacrime per Mattia Zenzola: «Vorrei che si guardasse con i miei occhi»

di Redazione Web

È tempo di bilancio ed emozioni nella scuola di Amici 22. A pochissimi giorni dalla semifinale, la conduttrice del talent show, Maria De Filippi, ha chiesto agli allievi di ripercorrere con la memoria il proprio percorso all'interno della scuola. Anche Benedetta Vari ha ricordato alcuni momenti importanti della sua esperienza nella scuola, ma quando è arrivata a parlare del suo rapporto con Mattia Zenzola le emozioni hanno preso il sopravvento e non è riuscita a trattenere le lacrime. Andiamo a vedere cosa è successo.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari, bacio ad Amici: ecco la reazione del fidanzato di lei

Amici, malinteso tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari mina il rapporto. Ecco cosa è successo

Benedetta Vari ha colto l'occasione per scusarsi di quanto detto nei riguardi di Mattia Zenzola. Pochi giorni fa, Benedetta, parlando con Maddalena, aveva espresso pensieri poco carini nei confronti del ballerino. Proprio per questo motivo, la ballerina, è scoppiata in lacrime e ha confessato tutto ciò che realmente pensa di Mattia.

«Mattia è la persona più genuina che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Lui ha una mente sana, non c'è mai malizia in quello che dice e pensa sempre al bene di ogni persona. Ritengo che sia un ragazzo talentuoso e buono. Quando lui mi parla delle sue insicurezze mi fa veramente male perché io non ne vedo neanche una da fuori», ha raccontato Benedetta.

Poi, ha aggiunto: «Io non vedo nessun altro difetto. Vorrei che si guardasse con i miei occhi per vedere realmente come appare da fuori. Vorrei fargli capire che è davvero una bella persona».

La compagna di ballo di Mattia Zenzola ha affermato tra le lacrime tutto ciò che pensa del ballerino. Riusciranno le sue parole a riconquistare la fiducia del ballerino?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA