«La danza ormai è un capitolo chiuso ma un bellissimo ricordo», la rivelazione di un ballerino di Amici

Vito Conversano è stato protagonista della decima edizione di Amici come ballerino. Ma l'uomo ha da poco annunciato di voler chiudere con la danza. In un'intervista ha parlato di questa decisione.

In un’intervista rilasciata a Spyit ha rivelato di non voler più continuare la carriera nel mondo della danza, in merito ai problemi affrontati nella sua carriera ha detto: «Quando ballavo soffrivo di lassità legamentosa tendinea e di vari problemi fisici dovuti alla forte intensità fisica, continuando così a sottopormi a esami e visite tra chiropratici e fisioterapisti mi fu consigliato di rinforzare la mia muscolatura attorno alle articolazioni, iniziando così palestra e un lavoro ipertrofico muscolare.

In merito alla decisione di non più continuare a ballare ha aggiuto: «Con la danza ormai è un capitolo chiuso ma un bellissimo ricordo che tengo chiuso nel mio cuore e nell’anima molto gelosamente, credo di aver lasciato un importante impronta nel mondo della danza classica calcando palchi mondiali importanti e interpretando ruoli di rilievo in balletti di repertorio classico. Purtroppo la mia muscolatura oggi non mi permette più moltissime cose pur volendo, ma ogni tanto non nascondo che a casa mi diverto a fare qualche passo con scarsi risultati».

