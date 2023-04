Amici, Arisa e il non rapporto con gli allievi dopo la fine del talent: «Preferisco non sentirli più, ecco perché»

di Redazione web

Arisa è una delle professoresse della scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni sabato sera su Canale 5. La cantante guida, insieme al ballerino Raimondo Todaro, la squadra formata da: Alessio, Federica, Mattia e Wax e recentemente in un'intervista concessa ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato il motivo per cui preferisce non sentire più gli allievi della scuola una volta terminato il talent show.

Le dichiarazioni di Arisa

Arisa ha spiegato perché dopo il programma non mantiene rapporti stretti con i suoi ex alunni: «Se sento i ragazzi dopo la fine del programma? Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così. Rudy sbaglia, mi chiama mamma chioccia, ma io non mi ci sento. Lui intende dire che sono protettiva senza motivo. Qui lo posso dire, Rudy non conosce le galline che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi, io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. E poi io sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute».

Le parole di Arisa su Wax

Arisa ha anche espresso il proprio pensiero sul cantante Wax: «Rispetto a Federica (eliminata dal programma nel corso della quinta puntata, ndr) è più determinato, tira fuori tutto quello che ha per farsi avanti. In realtà Wax è umile… non per niente quando è venuto Dardust, il produttore, lo ha scelto con Federica: sono due ragazzi d’oro! Sono stata molto fortunata questa stagione».

