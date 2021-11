Amici, Antonino Spadaccino affronta la malattia della madre col sorriso: «Facciamo cose pazze»

Commozione #nofilter per il cantante Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, che su Instagram parla della malattia della madre. Con un post su Instagram Antonio Spadaccino ha raccontato e mostrato ai suoi follower la giornata trascorsa in compagnia della sua mamma che, dopo una visita, gli ha comunicato che potrebbe dimenticarsi molte cose col passare del tempo. Ore difficili si sono trasformate in un momento divertente, vissuto grazie all'animo ‘rock' di sua madre.

«Antonio, oggi alla visita il medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?» scrive nel post.

Alla madre del cantante è stata diagnosticata una malattia mentale e, per questo motivo, alla speciale richiesta Antonino non poteva affatto opporsi. Il testo è accompagnato da una serie di foto che ritraggono il cantante insieme alla mamma mentre mangiano in auto patatine fritte e crocchette di pollo, le tipiche pietanze da fast food.

