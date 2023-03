Amici, Antonino nudo per celebrare i 40 anni: «Mi sono fatto un regalo: la vanità»

Compleanno speciale per Antonino Spadaccino, ex vincitore di Amici che per festeggiare i suoi 40 anni ha pubblicato un post diverso dal solito. «Per i miei 40 anni mi sono fatto un regalo: la vanità» scrive il cantante sotto il post in cui si mostra ai follower nudo con un mazzo di fiori tra le mani. «Quel sentirsi belli che non crediamo di meritare, quel desiderio di buttare giù le maschere e gridare al mondo: vado bene cosi come sono. Io questo corpo l’ho detestato, maltrattato, tagliato, ricucito, nascosto, ripudiato» si legge ancora nel post.

Amici 22, i giudici del serale cambiano: il 'dono' che De Filippi ha fatto al pubblico

Tish dimagrita e quasi irriconoscibile: «Quanto ha fatto male?». Ad Amici le dicevano che era grassa

Il post di auguri

Il lungo post del cantante è autocelebrativo di una tappa importante che segna una svolta per il cantante. «Solo oggi, per la prima volta, lo accarezzo e ve lo mostro. Dentro c’è l’anima, abbiatene cura. Io per i miei 40 non ho più paura. Buon Compleanno a Me. Adesso ci divertiamo». Così, Antonino celebra i suoi anni come l'inizio di un nuovo percorso.

L'amore

Pochi mesi fa, Antonino Spadaccino ha raccontato di essere innamorato. Il vincitore di Tale e Quale show ha ricordato di aver subito insulti in passato, di essere stato giudicato per la sua fisicità e la sua sessualità e di averne molto sofferto. Nel tempo è riuscito a superare questo dolore e anche se oggi si ritiene una persona serena ha ammesso che l'amore è una nota dolente. Ha spiegato che è innamorato di un uomo conosciuto nel mondo dello spettacolo che però ha una moglie e lui, come ha chiarito, non vuole essere una persona che rompe le famiglie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA