Amici: amore finito tra Alex e Cosmary, a rompere il silenzio l'ex allieva

Una notizia amara da digerire per i fan della coppia - una delle più amate della scorsa edizione di Amici - ma è ufficiale: tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli è finita.

A rompere il silenzio, l'ex ballerina con una storia pubblicata su Instagram: "Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto di tutte le persone che ci hanno seguito con amore - spiega Cosmary - la mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza!”, ha detto senza girarci troppo attorno.

Da settimane ormai circolava sui social "#cosmex", l'hashtag creato dai fan della coppia, in cui si vociferava della presunta fine della relazione. Cosmary, stanca delle varie supposizioni, ha deciso di uscire allo scoperto scrivendo nero su bianco una lettera per i follower, chiedendo però di rispettare la sua privacy in un momento così delicato.

Il finalisa di Amici, ha invece preferito rimanere in silenzio. Niente post o storie che fanno riferimento alla fine della relazione. Ma sulla piattaforma Twitter circola tra i fan un messaggio scritto da Alex in cui conferma quanto detto dall'ex fidanzata: “Da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori. Le vorrò sempre bene, mi scuso per avervi fatto aspettare, mi è servito tempo per metabolizzare”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 20:41

