Amici, Aaron in lacrime per la lettera della fidanzata: «Pensavo di dimenticarla». Cosa è successo

di Redazione Web

Nel daytime di Amici non mancano le tensioni e le lacrime. Questa volta il protagonista è Aaron che dopo aver ricevuto una lettera dalla fidanzata Silvia, è scoppiato in lacrime. Il cantante, allievo di Rudy Zerbi, non si aspettava di ricevere una lettera così ricca di parole d'amore scritte per lui. Nel momento in cui il cantante ha ritirato la lettera, il suo compagno di squadra Wax ha ironizzato sulla sua agitazione. «Stai calmo. Qui, denunce o multe non possono arrivare», ha detto scherzosamente Wax.

Amici 22, incontro tagliato tra Angelina e Wax? I sospetti: «Lui a petto nudo»

Amici 22, quinta puntata: chi è stato eliminato e gli spoiler. Ospiti speciali Francesco Cicchella

Le parole di Aaron dopo la lettera

Dopo essere andato in camera per leggere la lettera, Aaron ha subito aperto la busta e scoperto il contenuto. Una carrellata di emozioni che il giovane cantante non ha gestito con facilità. «Lei è una di quelle persone che si impegna tanto a farmi stare bene. Mi manca, non ci vediamo da 7 mesi. Silvia è la ragione per cui io sono qui, anche se ho sempre avuto paura di dimenticarla perché dal 14 settembre non ho capito un ca**o». Poi ha concluso: «Io e lei siamo così simili, ci teniamo stretti per accettare di combattere il mondo».

La lettera di Silvia

Un gesto davvero emozionante quello di Silvia per il cantante di Amici. Con estrema semplicità, Silvia, è riuscita ad emozionare il suo fidanzato e i suoi fan.

«Amore mio, ti vedo un po' giù in questi giorni, che ti succede?. Ti sei dimenticato di quanta gente ti ama e ti aspetta con ansia il sabato sera per sentirti cantare? Sto amando sempre di più la tua dolcezza con cui cerchi di fare uscire la parte migliore di te. Smetti di non sentirti accettato, hai molto da insegnare, la dentro e fuori».

E poi ha aggiunto: «Spacca quel palco che ami da sempre, è una promessa che ci siamo fatti. Continua ad amare ciò che fai, sii sempre così puro è il biglietto da visita che tu possa presentare. Io sono qui, non sentirti solo».

«Per me hai già vinto dal 14 settembre. Forte amore, sono qui. Ti amo», ha scritto nella lettera Silvia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA