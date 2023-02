Amici 22: Rudy Zerbi fa entrare un nuovo allievo e ne elimina un altro

Anticipazioni ad Amici 22. Nel pomeriggio c'è stata una nuova registrazione, il talent condotto da Maria De Filippi. Anche stavolta alle registrazioni della puntata erano presenti le talpe di Amici News, che hanno spoilerato qualcosa. Tra le anticipazioni più importanti c'è il nuovo ingresso di un cantante all’interno della scuola, una decisione di Rudy Zerbi.

Il docente di canto ha dichiarato di aver fatto questa scelta per poter eliminare uno dei suoi allievi e su Twitter in molti pensano che la sorte peggiore in questo senso potrebbe averla Piccolo G.

La decisione

Ma perchè Rudy Zerbi ha preso questa decisione? Visto anche che il serale è ormai vicinissimo e che il nuovo arrivato avrà probabilmente accesso senza aver fatto lo stesso percorso dei suoi colleghi. Continuando con le sfide, poi, Angelina ha vinto ancora una volta la gara di canto (giudicata dall’ospite Tiziano Ferro), lasciandosi alle spalle Aaron e Federica. Ma nonostante la vittoria, Lorella Cuccarini ha deciso di non assegnarle la maglia del serale, in attesa della prossima settimana. Se nella prossima puntata sarà ancora una volta la vincitrice della gara di canto allora la maglia sarà sua.

Le gare

A giudicare l’operato dei ballerini sono stati Garrison, Kledi e Kristin Cellini. La gara di ballo generale è stata vinta da Alessio, che però non ha ottenuto la maglia del serale che Raimondo Todaro gli ha negato. Alessio ha anche vinto la gara di ballo per il premio speciale, ovvero la possiblità di ballare in una compagnia che sta mettendo in scena uno spettacolo dei Pink Floyd.

