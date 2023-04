Amici 22, Ramon eliminato: le polemiche e la reazione (in lacrime) di Isobel e Angelina Mango

di Redazione Web

Dopo l'uscita di Ramon Agnelli da Amici 22, impazza la polemica che coinvolge sia lui che Isobel Fetiye Kinear e Angelina Mango rompono il silenzio sull’eliminato in uno sfogo che é ora virale nel web. Mentre si fa sempre più vicina la puntata finale del talent di Maria De Filippi, molti fan del programma ritengono che Ramon sia stato penalizzato dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Ed è lo stesso pensiero che unisce le due allieve, Angelina e Isobel.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, aria di crisi. I motivi: «Lui è stufo, lei passa intere giornate a spendere soldi»

Katie Price, la figlia di 8 anni si ispira a lei: «Voglio fare la modella di Onlyfans». La reazione del papà

Cosa dicono le allieve

Le dirette rivali si uniscono all’unisono in un commovente sfogo rilasciato a margine dell’eliminazione di Ramon. Nel daytime di Amici 22, Angelina Mango: «Io non sto realizzando… tanto é vero quello che dicevi tu a volte si dà per scontato quando ci sono le persone…» dice la figlia del cantante Pino Mango. Sul web, intanto, molti telespettatori sollevano ancora una polemica: a detta dei più accaniti, il talent favorirebbe nella competizione serale in corso, Isobel e Angelina, conferendo alla ballerina e alla cantante un grande spazio di visibilità ad Amici. «Abbiamo capito che vinceranno loro, una il circuito canto e l’altra il ballo, ma rendetelo meno palese per piacere», Sempre loro si vedono e basta!» si legge sui social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA