Amici 22, Raimondo Todaro e la vendetta verso la Celentano: ecco cosa sta succedendo

Raimondo Todaro è stato duramente criticato e preso di mira sui social per le decisioni prese nel contesto del serale di Amici. Insegnante in questa edizione del talent show di Maria De Filippi, l'ex ballerino di Ballando con le stelle, è caduto in un vortice di polemiche dopo aver accettato nella scuola una ballerina, a poche puntate dalla finale, dicendo che potrebbe sostituire Samuel oppure mandare in sfida Gianmarco contro di lei, sospendendo momentaneamente il giudizio.

La polemica

Il professore però è stato preso di mira sui social per questa decisione e aspramente criticato. Il suo atteggiamento è stato definito incoerente, soprattutto in relazione alle critiche mosse proprio a Gianmarco. Todaro ha voluto mettere in discussione Samuel per i tanti ultimi posti ottenuti dicendo che in tutti questi mesi non ha fatto alcun passo in avanti. Il pubblico in realtà sostiene che i progressi del 17enne sono stati molti e che lui non solo farebbe finta di non vederli, ma se la sarebbe presa perché il ballerino avrebbe chiesto lezioni extra ad Alessandra Celentano.

In pratica Todaro vorrebbe "vendicarsi" di Samuel per aver dubitato della sua bravura come insegnante, come se avesse insinuato che i mancati progressi arriverebbero proprio da un insegnante non performante.

