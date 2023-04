Amici 22, è guerra tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: «E' disposta anche ad essere irregolare»

di Redazione web gossip

Fuochi e fiamme ad Amici 22 tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Con una lettera, la maestra ha lanciato un nuovo guanto di sfida all’allievo Mattia Zenzola, tanto da portarlo a confrontarsi con il suo maestro. Todaro non resta in silenzio e accusa la Celentano di essere disposta a tutto per i suoi allievi, anche a giocare in maniera irregolare. «Sono mesi che non sta dicendo più niente e sta tirando fuori tutto adesso perché? Perché forse potresti essere pericoloso, mancano 3 puntate prima della finale. Quindi, sapendo queste cose, che tante cose che scrive nella lettera non hanno senso, non puoi rimanerci male. […] Sono i risultati quelli che contano, non le parole. Lei è chiacchierona!».

Cosa è successo

Raimondo Todaro, giudicando ‘pericoloso’ il guanto lanciato dalla collega Celentano, ha dunque deciso di rifiutarlo. Si è poi lanciato in un nuovo attacco in direzione della maestra, dicendo a Mattia: «Ti vorrei far riflettere sul fatto che se ti vivi questa situazione, sperando di convincerla, sbagli. Perché lei per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare e irregolare. Non ci devi neanche rimanere male, io al posto tuo leggevo una cosa del genere e mi facevo una risata».

L'attacco

E, infine, ultimo attacco alla collega: «Ha il coraggio di dire che non sei versatile, che nel tuo stile non sei particolarmente “wow”, per quello io punto sulla versatilità? Figlia mia, vuol dire che di latino non ci capisci una ceppa. Ma secondo me non ci crede manco lei. Lei lo dice per spingere i suoi, per buttarti giù ma non ci crede manco lei. Non è possibile perché ciò significherebbe che lei è limitata nel suo mestiere e non credo. Secondo me è una persona intelligente, brava che sa ma che fa finta di non sapere a convenienza».

