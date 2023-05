Amici 22, Giulia Pauselli operata al ginocchio dopo l'infortunio: «Un grazie speciale...»

di Redazione web

Giulia Pauselli di Amici si è operata in ospedale al menisco del ginocchio destro. Dopo l’infortunio avvenuto durante un’esibizione al talent di Maria De Filippi insieme a Giuseppe Giofrè, la ballerina aveva dovuto lasciare improvvisamente la trasmissione, nonostante il suo recente ritorno seguito alla nascita del figlio Romeo. A distanza di alcuni giorni dal brutto episodio, oggi Giulia Pauselli ha aggiornato i suoi followers via Instagram sulla situazione, ringraziando anzitutto lo staff medico che l’ha curata.

Le parole di Giulia Pauselli di Amici

«Un grazie speciale a @dottorgiovannidigiacomo. E alla Fascino che mi ha mandato dal migliore . Staff meraviglioso,competente e gentile che crea una cornice perfetta al luminare Dr. Di Giacomo. Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione», ha scritto lei su Instagram, con una gallery di foto di lei distesa sul letto della clinica e con le stampelle. Tutto sembra essere andato benissimo e Giulia già sorride.

Cosa era successo ad Amici

Giulia Pauselli è una delle ballerine professioniste della scuola di Amici e durante la puntata del serale si è esibita in un tango molto sexy con il collega (e quest'anno giudice del talent), Giuseppe Giofrè.

L'infortunio di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli ha comunicato sul proprio profilo Instagram il fatto che dovrà assentarsi per un po' dal programma perché si è infortunata al ginocchio. La ballerina, proprio sabato 29 aprile, giornata mondiale della danza, ha scritto: «Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: 'The show must go on' qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile».

Oggi l'esito dell'operazione chirurgica.

